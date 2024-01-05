洛阳铲博物馆是否对外开放？文物局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳师范学院内的洛阳铲博物馆，是否对外开放？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳师范学院内的洛阳铲博物馆，是否对外开放？

市文物局回复：洛阳市洛阳铲博物馆是一家非国有博物馆，位于伊滨区吉庆路6号洛阳师范学院历史文化学院内，陈列主题为洛阳铲的历史演变，开放时间为周一至周五上午9:00—12:00，下午14:00—17:00(寒暑假不对外开放)，2月28日学校开学后对外开放，咨询电话：0379-68618631，参观前请电话联系。

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