压实各方责任 确保安全有序

春节假期，副市长、市公安局局长楚国剑先后到牡丹阁“神都千灯会”、龙门石窟景区、“神都灯宴”彩灯世界等现场，督导检查安全保卫工作。 春节假期，副市长、市公安局局长楚国剑先后到牡丹阁“神都千灯会”、龙门石窟景区、“神都灯宴”彩灯世界等现场，督导检查安全保卫工作。 楚国剑详细了解游客数量、游览动线、活动秩序、景区治安等情况，并对发现的问题提出整改要求。他强调，各景区和文旅活动举办方要狠抓安全管理，严格落实安保责任措施，配齐配足安保力量，完善引导设施，强化进出通道的渠化分流，加强风险隐患排查整改，坚决把好排险除患第一关。属地公安、应急管理、消防救援部门及主办方要结合活动中新暴露出的问题，开展拉网式安全隐患大排查，确保早发现、早整改。全市公安机关要忠诚履职、担当作为，强化整体防控和统筹用警，保安全、保畅通、保稳定，热情服务游客，展示良好形象，确保全市景区景点安全有序。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南）