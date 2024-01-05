龙年首场寒潮即将来袭 19日至21日洛阳部分地区有暴雪

春节假期，我市以晴暖天气为主，各大景区游人如织。随着假期结束，平稳的天气格局将被龙年首场寒潮打破。

春节假期，我市以晴暖天气为主，各大景区游人如织。随着假期结束，平稳的天气格局将被龙年首场寒潮打破。 春节假期，我市以晴暖天气为主，各大景区游人如织。随着假期结束，平稳的天气格局将被龙年首场寒潮打破。 省气象服务中心预报：19日至21日，我省将迎强寒潮和大范围雨雪天气。天气将由晴暖切换到严寒，最高气温将累计下降超过20℃。 我市气象部门16日发布的重要天气报告显示：此次气温降幅大，21日全市最高气温较前期下降20℃～22℃，最低气温下降10℃～16℃，21日至24日最高气温维持在0℃以下，将出现强寒潮天气。雨雪范围广、持续时间长，19日至21日，全市小雨或雨夹雪转中到大雪，部分地区有暴雪，22日至24日降雪天气持续。过程累计降水量10毫米~20毫米，局地30毫米左右；积雪深度10厘米~15厘米，山区18厘米左右。灾害种类多，降水相态复杂，此次过程有寒潮、暴雪、道路结冰、大风、雷电等气象灾害，且将经历雨、雨夹雪、雪、冰粒、冻雨等相态转换。 最近几天天气预报： 今日：多云到阴天，局部地区有零星小雨，西北风3级逐渐加大至4级～5级，阵风7级左右，气温3℃～17℃。 明日：阴天转小雨，夜里雨夹雪转小雪，偏北风3级转东北风4级，气温4℃～11℃。 20日(正月十一)：阴天有中到大雪，部分地区有暴雪，东北风4级左右，气温-4℃～1℃。 21日(正月十二)：阴天有小到中雪，气温-5℃～-3℃。 22日(正月十三)：阴天转小雪，气温-5℃～-2℃。 23日(正月十四)：阴天有零星小雪，气温-5℃～-1℃。 24日(正月十五)：阴天有零星小雪，气温-6℃～0℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）