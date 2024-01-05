洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳277家规模以上工业企业春节假期连续生产 数量创新高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.18 08:55
龙鼎铝业春节假期加紧生产(企业供图)

　　开年即开跑，起跑即冲刺。

　　春节假期，我市企业抓项目、赶订单、忙生产，奋力冲刺“开门红”。全市277家规模以上工业企业春节假期连续生产，较去年春节假期增加48家，数量创新高。

　　春节假期，伊电集团正常运行，交出了累计生产原铝23815吨、销售收入4.4亿元的优异“成绩单”。其中，龙鼎铝业一边开足马力满负荷生产，一边推动内贸外贸协同发力，在正月初二与欧洲知名食品包装公司签订合同，获得首批3个月批量订单，其年产10万吨电池箔/双零箔项目同时稳步推进，为3月底陆续投产奠定基础。

　　繁忙的生产场景为新春佳节增添了别样的火热气息。万基控股下属各子公司一线到处机声隆隆，生产线处于满产状态。为确保产品如期交付，万基铝加工春节假期重点赶制高端双零箔及国内新能源动力电池软包产品订单。当前该企业正在加速抢占风口产业新高地，单月生产电池软包铝塑膜用铝箔1000吨以上。

　　于正月初六开启新春高产月的中国一拖，在当日举行了龙腾盛世开新局“农业第一位农机第一企龙年第一机”下线庆祝仪式。身披红花下线的东方红LN2004，是该企业近年产销主力机型，其“国四”版于去年12月批量上市，将在今年春耕中大显身手。该企业日前迅速进入生产模式，拖拉机奔跑调试声、叉车穿梭转运声、设备飞速运转声交织，共同奏响一曲保春耕交响乐。

　　为确保正月初八如期正常生产，洛阳格力提前开展设备检修、物料储备、生产铺线等工作，随着生产线启动，经历了短暂休息的机器人活跃起来。去年该企业紧抓市场机遇，主推绿色化、智能化生产，在智能工厂建设上取得显著成效。

　　经市工信局摸排，截至昨日，我市1487家规模以上工业企业已恢复生产，占比76.3%。后续我市将积极推进节后企业复工复产，力争正月十五实现全市规模以上工业企业应复尽复，同时抢抓省、市出台的“开门红”支持政策利好，以“万人助万企”活动为抓手，精准做好服务保障，加速推动全市工业经济“开门红”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 郭学锋 通讯员 郝爽 何健 刘嘉伟 王大月）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 春节假期，洛阳市接待游客1113.53万人次
  • “穿越”古今闹新春【组图】
  • 龙年首场寒潮即将来袭 19日至21日洛阳...
  • 春节“不打烊”，洛阳重点项目建设忙
  • 截至16日，洛阳龙门站春运累计发送旅...
  • 洛阳假日经济活力旺！ 83家商贸样本企...
  • 春节假期，洛阳文博场馆累计接待游客...
  • 徐衣显调研春节期间文旅消费、商贸服...
  • 洛阳“90后”女孩参加央视春晚 助力汉...
  • 洛阳277家规模以上工业企业春节假期连...
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    天街新春盛会 开启跨...
    精彩热帖

    龙门贺新春 牡丹花展

    老街

    宜阳西部景区游记

    溢彩流光贺岁灯
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605