洛阳277家规模以上工业企业春节假期连续生产 数量创新高

开年即开跑，起跑即冲刺。春节假期，我市企业抓项目、赶订单、忙生产，奋力冲刺“开门红”。全市277家规模以上工业企业春节假期连续生产，较去年春节假期增加48家，数量创新高。

龙鼎铝业春节假期加紧生产(企业供图)

开年即开跑，起跑即冲刺。

春节假期，我市企业抓项目、赶订单、忙生产，奋力冲刺“开门红”。全市277家规模以上工业企业春节假期连续生产，较去年春节假期增加48家，数量创新高。

春节假期，伊电集团正常运行，交出了累计生产原铝23815吨、销售收入4.4亿元的优异“成绩单”。其中，龙鼎铝业一边开足马力满负荷生产，一边推动内贸外贸协同发力，在正月初二与欧洲知名食品包装公司签订合同，获得首批3个月批量订单，其年产10万吨电池箔/双零箔项目同时稳步推进，为3月底陆续投产奠定基础。

繁忙的生产场景为新春佳节增添了别样的火热气息。万基控股下属各子公司一线到处机声隆隆，生产线处于满产状态。为确保产品如期交付，万基铝加工春节假期重点赶制高端双零箔及国内新能源动力电池软包产品订单。当前该企业正在加速抢占风口产业新高地，单月生产电池软包铝塑膜用铝箔1000吨以上。

于正月初六开启新春高产月的中国一拖，在当日举行了龙腾盛世开新局“农业第一位农机第一企龙年第一机”下线庆祝仪式。身披红花下线的东方红LN2004，是该企业近年产销主力机型，其“国四”版于去年12月批量上市，将在今年春耕中大显身手。该企业日前迅速进入生产模式，拖拉机奔跑调试声、叉车穿梭转运声、设备飞速运转声交织，共同奏响一曲保春耕交响乐。

为确保正月初八如期正常生产，洛阳格力提前开展设备检修、物料储备、生产铺线等工作，随着生产线启动，经历了短暂休息的机器人活跃起来。去年该企业紧抓市场机遇，主推绿色化、智能化生产，在智能工厂建设上取得显著成效。

经市工信局摸排，截至昨日，我市1487家规模以上工业企业已恢复生产，占比76.3%。后续我市将积极推进节后企业复工复产，力争正月十五实现全市规模以上工业企业应复尽复，同时抢抓省、市出台的“开门红”支持政策利好，以“万人助万企”活动为抓手，精准做好服务保障，加速推动全市工业经济“开门红”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 郭学锋 通讯员 郝爽 何健 刘嘉伟 王大月）