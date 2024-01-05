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徐衣显调研春节期间文旅消费、商贸服务、交通保障、安全生产等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.18 08:55

徐衣显调研春节期间文旅消费、商贸服务、交通保障、安全生产等工作
烟火阜盛星河长明欢庆红火中国年
保证安全优质服务安心舒心度佳节

　　节日期间，13日以来，市长徐衣显每天以“四不两直”等方式分别率队深入热点景区、灯会庙会、重点企业等，调研督导春节期间文旅消费、商贸服务、交通保障、安全生产等工作，并向坚守一线的干部职工致以诚挚问候，送上新春祝福。他强调，要发扬战斗精神，科学精准调度，优质高效服务，确保万无一失，用党员干部的辛苦指数换来游客和市民的平安幸福。

　　春节期间，洛阳文旅市场持续火热，各景点门票订单同比增长35倍，龙门石窟、老君山双双上榜春节全国驾车出游十大热门景区，全市日接待游客量屡破历史高点。在龙门石窟，徐衣显深入游客服务中心、文创商店、龙门古街等处，详细了解预约购票、消费引流、交通指引、游客换乘等情况，强调景区要统筹改造周边环境，持续提升服务品质，设置便捷换乘流线，积极引入动漫、童话剧等沉浸式消费新业态新场景，提升游客通行便利度、游览舒适度、文化体验感。在白马寺、关林，徐衣显仔细询问交通疏导、安全管理、文创开发等情况，现场研判交通组织、车辆停放等工作，要求加强周边环境治理和交通改造，加派志愿服务人手，确保游客来得畅、游得好、走得顺，发挥重点景区引流带动、消费拉动、市场促动的集聚效应。

　　连日来，我市以“穿越盛唐洛阳年”为主题的文旅活动精彩上演，推出“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会，融入沉浸巡演、“穿汉服、蹦唐迪”等互动场景。徐衣显与演出人员深入交流，实地调研安全保障等工作，并对元宵节焰火晚会筹备提出要求。牡丹阁千灯节迎春灯会，打造世界最大立体花灯“牡丹灯皇”。徐衣显询问营销推广、客流来源等情况，指出要融合传统文化与现代科技，打造“日赏花、夜观灯”的文旅新IP。王城公园处处张灯结彩，一组组龙灯、宫灯营造出浓浓年味。徐衣显认真了解灯会渊源、非遗展示、沉浸演艺等情况，强调要突出视觉呈现，丰富场景业态，更好满足文旅消费新需求。徐衣显还到SOREAL洛阳·未来城科幻乐园调研数字文旅培育发展等工作。

　　穿汉服、逛灯会、游古城，成为夜游洛阳“主打歌”。多个夜晚，徐衣显分别到隋唐城遗址植物园、洛邑古城、丽景门、老城十字街、上阳宫、伊滨区中央公园、神都灯宴2024新春灯会、倒盏村等处，督导暗访文旅融合、交通疏导、秩序维护、运营安全等工作，叮嘱相关部门和景区负责人要加强指挥调度，做好流量监测，完善应急预案，切实保障活动安全有序；要相互学习、互为引流，丰富夜游、夜食、夜购、夜演等新场景，创新文旅“新夜态”，释放消费“夜活力”。

　　在调研中，徐衣显强调，城市晋身“网红”不易，实现“长红”更难。要持续洛阳温度，线上线下保障游客权益，妥善快速处理涉旅诉求，引导商家热情迎客、文明待客、诚信惠客，让广大游客放心游、舒心游、安心游。要保持文旅热度，盘点总结经验，梳理短板不足，创新引流方式，打造更多标志性特色化品牌，让“流量”变“留量”、“游客”成“常客”、“支撑”成“支柱”。

　　徐衣显还到新奥燃气瀛洲储备站等，督导检查节日安全生产和市场保供等工作，指出要紧盯关键环节和重点部位，提高可燃气体智能化报警装置安装率，形成全方位安全监管闭环，提升应急处置能力，健全应急保障体系，确保生产、运输、存储、销售等各环节安全稳定运行。

　　张玉杰、陈功、任丽君、李新红、牛刚、王国辉、楚国剑、余杰等分别参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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