洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

春节假期，栾川旅游市场“热辣滚烫”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川文旅 2024.02.17 21:11

　　2024年春节期间，栾川县迎来史上最火爆春节旅游假期，游客出游热情高涨，文旅消费供需两旺，各旅游景区客流量持续高位运行，景区游客接待量和营收再创新高，全县文旅市场平稳规范有序运行。截止2月17日，全县累计接待游客105.85万人次，旅游综合收入7.4亿元，同比2023年增长89.32%、80.84%。

　　老君山景区排名“2024年春节全国驾车出游十大热门景区”第4位，鸡冠洞景区民俗活动登上央视《新闻直播间》。

　　文旅市场持续火爆

　　受到高速免费、天气晴好、栾卢高速开通等条件的利好，登老君山、看大熊猫、体验滑雪、赏豫西年俗等旅游活动成为出游潮流，各乡村旅游点的民间社火表演、传统美食、特色民宿、农事采摘等活动也吸引众多游客打卡体验。

　　春节8天假期，老君山景区游客接待量持续领跑全县，竹海野生动物园转化国宝大熊猫流量接待量排名第二，鸡冠洞景区接待量排名第三。

　　优惠政策吸引出行

　　春节假期期间，策划“龙行龘龘游栾川·老君山下过大年”系列活动，7个4A级以上景区对全国属龙、姓名中含“龙”字的游客执行免景区首道门票政策，带动文旅市场持续火热。

　　重渡沟景区、竹海野生动物园、伏牛山滑雪度假乐园、天河大峡谷推出新春优惠套票，王府竹海举办新年抽奖活动，吸引游客出行。

　　栾川县民宿联盟整合资源推出“宿+景”一价全包跨界产品——“游径卡”，包含民宿、手工工坊、旅游景区和伴手礼诸多产品，带给游客全新的食宿游玩体验。

　　栾川文旅、鸡冠洞景区分别举办“晒晒栾川新变化，欢迎四方宾朋来”、“鸡冠洞2024新春禧乐嘉年华”短视频有奖征集大赛，助力春节旅游持续升温。

　　新年活动凸显特色

　　各景区、乡村旅游点结合各自实际，推出民俗展演、非遗集市、豫西年味等活动，赏民俗、观非遗、品美食等文旅产品收到游客欢迎。

　　老君山景区举办百名“龙人”拼“龍”字迎龙年活动，以独特的方式迎接龙年新年的到来。鸡冠洞景区举办“新春禧乐嘉年华”活动，汉服快闪、川剧变脸、新春鼓韵、非遗高跷、舞龙舞狮等30余项节目全天不间断上演。

　　重渡沟景区举办新春年俗文化节，汇聚潮汕英歌舞、打铁花、豫西社火等全国知名的非遗表演，游客还可以体验剪纸、做豆腐、制陶器等非遗活动，让游客沉浸其中。伏牛山滑雪度假乐园跨界联动蜜雪冰城举办“请雪友干杯”、雪友国潮新年市集、大众冰雪季体验、雪夜派对音乐节等活动，让众多游客体验到滑雪带来的多巴胺自由。

　　贴心服务全力宠客乐

　　老君山景区的“新春饺子宴”、鸡冠洞景区的特色美食大集、竹海野生动物园的“千锅炸油货新春美食节”等活动为游客免费提供20余种特色美食，让游客玩的开心、吃得舒心。

　　全县500余名志愿者为游客提供志愿服务，县城区路内停车泊位全部免费开放，出动公安交警、城市管理、市场监管、文旅执法等工作人员2000余人次，对重点区域进行不间断执勤，开展执法检查督查，打击非法扰乱假日市场秩序的行为，营造公平有序的市场环境。

　　利用抖音、视频号、公众号等新媒体平台发布旅游咨询、开放政策、气象交通等信息100余条，向游客发送提醒短信近20万条，全县假日文旅市场整体安全平稳有序。
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 2024河南春晚开播 其中的“洛阳元素”...
  • 春节期间，洛阳80家公共机构内部停车...
  • “爱在洛城”免费接送游客暖心行动倡议书
  • 江凌督导检查安全生产、春运保障工作
  • 洛阳商超卖场折扣多 春节期间“不打烊”
  • 春运变了【组图】
  • 洛阳市政协党组（扩大）会议召开
  • 阵风7到8级！洛阳市气象台发布大风蓝...
  • 春节期间洛阳市天气晴好 气温明显回升
  • 健身社交两相宜！洛阳新添一座体育综合体
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    龙门贺新春 牡丹花展

    老街

    宜阳西部景区游记

    溢彩流光贺岁灯
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605