春节假期，栾川旅游市场“热辣滚烫”

2024年春节期间，栾川县迎来史上最火爆春节旅游假期，游客出游热情高涨，文旅消费供需两旺，各旅游景区客流量持续高位运行，景区游客接待量和营收再创新高，全县文旅市场平稳规范有序运行。

2024年春节期间，栾川县迎来史上最火爆春节旅游假期，游客出游热情高涨，文旅消费供需两旺，各旅游景区客流量持续高位运行，景区游客接待量和营收再创新高，全县文旅市场平稳规范有序运行。截止2月17日，全县累计接待游客105.85万人次，旅游综合收入7.4亿元，同比2023年增长89.32%、80.84%。

老君山景区排名“2024年春节全国驾车出游十大热门景区”第4位，鸡冠洞景区民俗活动登上央视《新闻直播间》。

文旅市场持续火爆

受到高速免费、天气晴好、栾卢高速开通等条件的利好，登老君山、看大熊猫、体验滑雪、赏豫西年俗等旅游活动成为出游潮流，各乡村旅游点的民间社火表演、传统美食、特色民宿、农事采摘等活动也吸引众多游客打卡体验。

春节8天假期，老君山景区游客接待量持续领跑全县，竹海野生动物园转化国宝大熊猫流量接待量排名第二，鸡冠洞景区接待量排名第三。

优惠政策吸引出行

春节假期期间，策划“龙行龘龘游栾川·老君山下过大年”系列活动，7个4A级以上景区对全国属龙、姓名中含“龙”字的游客执行免景区首道门票政策，带动文旅市场持续火热。

重渡沟景区、竹海野生动物园、伏牛山滑雪度假乐园、天河大峡谷推出新春优惠套票，王府竹海举办新年抽奖活动，吸引游客出行。

栾川县民宿联盟整合资源推出“宿+景”一价全包跨界产品——“游径卡”，包含民宿、手工工坊、旅游景区和伴手礼诸多产品，带给游客全新的食宿游玩体验。

栾川文旅、鸡冠洞景区分别举办“晒晒栾川新变化，欢迎四方宾朋来”、“鸡冠洞2024新春禧乐嘉年华”短视频有奖征集大赛，助力春节旅游持续升温。

新年活动凸显特色

各景区、乡村旅游点结合各自实际，推出民俗展演、非遗集市、豫西年味等活动，赏民俗、观非遗、品美食等文旅产品收到游客欢迎。

老君山景区举办百名“龙人”拼“龍”字迎龙年活动，以独特的方式迎接龙年新年的到来。鸡冠洞景区举办“新春禧乐嘉年华”活动，汉服快闪、川剧变脸、新春鼓韵、非遗高跷、舞龙舞狮等30余项节目全天不间断上演。

重渡沟景区举办新春年俗文化节，汇聚潮汕英歌舞、打铁花、豫西社火等全国知名的非遗表演，游客还可以体验剪纸、做豆腐、制陶器等非遗活动，让游客沉浸其中。伏牛山滑雪度假乐园跨界联动蜜雪冰城举办“请雪友干杯”、雪友国潮新年市集、大众冰雪季体验、雪夜派对音乐节等活动，让众多游客体验到滑雪带来的多巴胺自由。

贴心服务全力宠客乐

老君山景区的“新春饺子宴”、鸡冠洞景区的特色美食大集、竹海野生动物园的“千锅炸油货新春美食节”等活动为游客免费提供20余种特色美食，让游客玩的开心、吃得舒心。

全县500余名志愿者为游客提供志愿服务，县城区路内停车泊位全部免费开放，出动公安交警、城市管理、市场监管、文旅执法等工作人员2000余人次，对重点区域进行不间断执勤，开展执法检查督查，打击非法扰乱假日市场秩序的行为，营造公平有序的市场环境。

利用抖音、视频号、公众号等新媒体平台发布旅游咨询、开放政策、气象交通等信息100余条，向游客发送提醒短信近20万条，全县假日文旅市场整体安全平稳有序。