洛阳市总工会2024年春节“致敬劳动者”职工观影活动举办

为切实为广大职工群众提供贴心和暖心服务，点亮工会服务阵地和品牌，2月10日(正月初一)，洛阳市总工会2024年春节“送文化”——“致敬劳动者”职工观影活动在市工人俱乐部正式启动。

为切实为广大职工群众提供贴心和暖心服务，点亮工会服务阵地和品牌，2月10日(正月初一)，洛阳市总工会2024年春节“送文化”——“致敬劳动者”职工观影活动在市工人俱乐部正式启动。 为切实为广大职工群众提供贴心和暖心服务，点亮工会服务阵地和品牌，2月10日(正月初一)，洛阳市总工会2024年春节“送文化”——“致敬劳动者”职工观影活动在市工人俱乐部正式启动。 春节期间，洛阳市工人俱乐部每天下午超五百人次观看，晚上超三百人次观看，8天放映16场电影，累计观影人数6000余人次，保证了活动效果。 前来观影的职工群众纷纷表示，衷心感谢市总工会在春节期间开展的“送文化”职工观影活动，这充分体现了党和政府及工会组织对全市广大职工群众的关心关爱，让文化服务切实惠及广大职工群众，用文化温暖千家万户。