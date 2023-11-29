春节假期，洛阳文博场馆累计接待游客超百万人次

17日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，春节假期，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆累计接待游客106万余人次，客流量比去年春节假期增长约112%。“博物馆里过大年”正成为新年俗，来自全国各地的游客在古都悠久的历史文化中沉浸式感受独特年味儿。

17日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，春节假期，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆累计接待游客106万余人次，客流量比去年春节假期增长约112%。“博物馆里过大年”正成为新年俗，来自全国各地的游客在古都悠久的历史文化中沉浸式感受独特年味儿。

延长开放时间，最大限度满足参观需求

从2月10日(正月初一)至2月17日(正月初八)，洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳关林等持续迎来客流高峰。尽管已增加预约名额，但多家博物馆的预约页面提前三天就显示“已约满”，每天早上开馆前，排队入场的游客队伍就已长达数百米。

为最大限度满足大家的参观需求，从2月12日(正月初三)起，洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳民俗博物馆等纷纷将开放时间延长2至4个小时。最晚21时闭馆的“夜游模式”，为不少游客增加了充裕的参观时间，赢得大家点赞。

与此同时，洛阳多家博物馆增加免费志愿讲解服务的场次和时间，以贴心服务帮助大家“读懂历史”。在二里头夏都遗址博物馆，每天10场的免费志愿讲解服务，让不少游客收获满满。此外，各文博场馆还专门开辟绿色通道为残疾人等特殊人群提供服务，为游客带来更加美好的旅游体验。

新春龙主题展览，讲述千年龙文化

洛阳博物馆“寻迹中国龙——洛阳出土龙文物特展”，二里头夏都遗址博物馆“发现中国龙趣味艺术展”，洛阳民俗博物馆“祥龙贺岁——百人剪百龙”2024年新春百龙展和“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”……为迎接甲辰龙年，洛阳文博场馆为市民、游客送上一批别出心裁的龙主题展览，它们与常设展览相映成趣，让各地游客在古都洛阳探寻龙故事、感受龙文化。

在“寻迹中国龙——洛阳出土龙文物特展”现场，来自洛阳博物馆、龙门石窟研究院、偃师博物馆的数十件珍贵“龙文物”集中亮相，以时间为轴，为大家讲述龙文化数千年的传承与发展。走进“发现中国龙趣味艺术展”展厅，一幅幅艺术作品创意十足，从龙的起源开始带领大家认识“龙图腾”在当代的多种艺术表达形式。在“祥龙贺岁——百人剪百龙”2024年新春百龙展厅内，由28个省(市、自治区)剪纸达人创作的100幅剪纸作品风格多样、独具匠心。

此外，洛阳周公庙博物馆内的全国十大木版年画联展也吸引不少游客前来打卡，大家与充满美好寓意的年画合影留念，许下对未来幸福生活的期盼。

沉浸式研学活动，释放传统文化魅力

博物馆里过大年，当然少不了沉浸式的亲子研学活动。2月10日(正月初一)，在洛阳民俗博物馆、洛阳周公庙博物馆、洛阳博物馆，小朋友们纷纷跟随研学导师创作“龙”剪纸、学习龙年俗、制作龙元素手工包，感受中华传统文化的博大精深。

春节假期，洛阳古墓博物馆特别推出“探秘古墓宝藏”系列研学活动之“古墓寻龙记”，在“实景+沉浸式剧情+游戏式互动”的演绎中，带游客开启不一样的博物馆之旅。据了解，形式多样的亲子研学活动将持续至2月24日(正月十五)，如果您感兴趣，可关注相关博物馆的微信公众号了解详情。

文博场馆“流量”持续上涨，也为博物馆文旅融合提供新思路。洛阳不少博物馆负责人表示，下一步，将推出更多接地气、聚人气和充满趣味性、参与性的活动，激发市民、游客体验传统文化的热情。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 通讯员 阎桦 文/图）