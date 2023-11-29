他们做的一件件暖心小事 得到游客认可与称赞

钱包物归原主、走失孩子与家人团聚、帮助游客维修汽车……春节期间，洛阳市西工公安分局执勤的民警、辅警接到不少求助，尽管都是微不足道的小事，但得到了游客的认可与称赞。

钱包物归原主、走失孩子与家人团聚、帮助游客维修汽车……春节期间，洛阳市西工公安分局执勤的民警、辅警接到不少求助，尽管都是微不足道的小事，但得到了游客的认可与称赞。

16日下午，西工公安分局民警在王城公园执勤，一名热心游客拿着一个钱包前来求助，称钱包是在地上捡的，希望民警帮忙寻找失主。民警通过包内的身份证件，很快联系到失主张先生，对方正为钱包丢失的事情发愁。接到民警电话，张先生激动不已，赶紧来到公园西门认领，并对民警表示感谢。

15日晚，一名焦急的游客找到在王城公园执勤的民辅警，称自己7岁的女儿走失了。民辅警联动公园的执勤警力，很快在王城公园附近的地铁站找到孩子。游客对民辅警的帮助表示衷心感谢。

同样是在15日晚，一名小伙儿来到西工公安分局解放路街面警务站求助，称其驾驶的车在纱厂西路熄火。执勤的巡防队员胡建伟、李华伟了解到，小伙儿是郑州人，与同伴驾车来洛旅游，所驾驶的车突发故障熄火。胡建伟和李华伟赶到现场，帮小伙儿将车挪到路边，然后利用手头的工具对故障车进行简单维修。车顺利启动后，胡建伟叮嘱小伙儿最好到修理厂进行全面检查，以确保顺利返程。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图）