为游客开辟透析绿色通道 洛阳这家医院温馨举措获赞

春节期间，四面八方的游客来到洛阳，体验“穿越盛唐洛阳年”。洛阳卫健部门及各医疗机构积极做好健康保障服务。

春节期间，四面八方的游客来到洛阳，体验“穿越盛唐洛阳年”。洛阳卫健部门及各医疗机构积极做好健康保障服务。

近日，河科大二附院为患有慢性肾功能衰竭的游客开通透析绿色通道，收获诸多点赞。

杭州市民李先生是一名慢性肾功能衰竭患者，每周要固定透析三次。近日，他带着家人来到洛阳探亲游玩，提前联系到河科大二附院。

“我们为李先生开辟绿色通道，保障本院和外地来洛透析患者平安顺利完成春节期间的透析治疗。”该院血液净化室副主任陈洁说。

如何保障游客跨地区也能顺利透析治疗？近段时间，陈洁和同事在全国性质的肾友透析微信群内发布了预约电话，方便有需要的患者提前联系。

“我们也希望尽一份力，给更多来洛游客提供更多健康安全保障。”陈洁说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 牛然 文/图）