国家农机装备创新中心推进农机云平台升级

16日上午，国家农机装备创新中心大数据运维团队正在开展河南农机云平台定期巡检工作。

16日上午，国家农机装备创新中心大数据运维团队正在开展河南农机云平台定期巡检工作。

春耕在即，为保证假期期间和后续河南农机云平台在全省平稳运营，该中心在春节假期期间，安排工程师定期值守，并持续开展农机云平台升级工作，针对其中的合作社模块以及社会化服务板块进行升级维护，为开春后全省合作社能够准时接入平台提供保障，科技护航备战春耕。

河南农机云平台是河南省农机农垦发展中心与国家农机装备创新中心联合开发的农机信息化平台，基于农机物联网+信息化技术，结合大数据分析、大数据计算、GIS服务、人工智能算法等相关技术，可实现信息化与农业装备、农机作业服务和农机管理融合应用。

目前，河南农机云平台已经在漯河、信阳、济源、商丘、濮阳等市进行试点。该平台作为河南农业信息化的重要举措，有效推进全省农机补贴、农机调度等业务的统一数字化管理进程。后续该平台还将持续推进农户、机手、合作社、政府的全链条调度管理，积极构建“互联网+共享+农业装备”的跨界协同创新体系，为依托先进农机产业推进乡村振兴提供数据支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 姜文君 张若含 文/图）