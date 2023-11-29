游客爬山摔伤致小臂骨折 他们展开暖心救助

春节期间，洛阳市栾川县综合应急救援大队队员李晓蕾和队友在老君山景区执勤。其间，他和队友接到一起求助称，一位游客在中天门附近不慎摔倒受伤。

春节期间，洛阳市栾川县综合应急救援大队队员李晓蕾和队友在老君山景区执勤。其间，他和队友接到一起求助称，一位游客在中天门附近不慎摔倒受伤。

他们了解到，摔伤的游客是一位70多岁的老太太，胳膊摔伤，小臂骨折。李晓蕾等人与景区工作人员对老人的胳膊进行了简单包扎固定。由于此地距离索道约500米远，考虑到老人年事已高且行动不便，他和队友使用担架将老人抬到索道上，安全送下山。随后，救护车将老人送往医院进行救治。

栾川县综合应急救援大队队长秦晓飞说，他们从大年初一开始就在老君山景区执勤，先后接到过两起求助，还有一起是一位游客因天气寒冷突然晕倒，他们及时将游客送下山。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）