成交额1.6亿元！第三届钢制家具博览会落幕

记者16日从洛阳市商务局获悉，2024年中国·洛阳(庞村)第三届钢制家具博览会落下帷幕。博览会线上线下成交额1.6亿元，接待观众近3万人次。 记者16日从洛阳市商务局获悉，2024年中国·洛阳(庞村)第三届钢制家具博览会落下帷幕。博览会线上线下成交额1.6亿元，接待观众近3万人次。 作为“穿越盛唐洛阳年”2024迎春消费季活动之一，本届博览会以“智能家居·创享生活”为主题，亮点纷呈。 智能家居成为最大亮点。222个展位中，智能家居展位85个，占比38.3%；电子智能配套展位55个，占比24.8%。 参展企业和机构数量创新高。博览会吸引了来自江苏、浙江、上海、江西、广东、广西、重庆、天津、河北、山西等地的166家参展商。 在闭幕式上，洛阳市钢制家具协会分别与山西晋钢集团、龙门实验室成果转化部签订战略合作协议，推动钢制家具产业创新发展。 洛阳市商务局相关负责人表示，围绕钢制家具产业，下一步将招大引强，筹备建立钢制家具“云仓”平台，实现数据互联互通，全国库存共享；筹划举办全国钢制家具设计大赛等，持续扩大钢制家具产业在全国乃至全球的辐射力、影响力，打造“世界钢制家具之都”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 许克强 杨万通）