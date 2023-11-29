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2月19日至24日，洛阳将有强寒潮和雨雪天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.16 16:34

　　洛阳市气象局2月16日15时发布重要天气报告，受强冷空气和西南暖湿气流共同影响，预计2月19日到24日洛阳市将出现强寒潮和雨雪天气。

　　报告显示：此次过程气温降幅剧烈，21日洛阳全市最高气温较前期下降20℃～22℃，最低气温下降10℃～16℃，21日到24日最高气温维持在零度以下，将出现强寒潮天气。雨雪范围广、持续时间长，19日到21日，洛阳全市小雨或雨夹雪转中到大雪，部分地区有暴雪，22日到24日降雪天气持续。过程累计降水量10到20毫米，局部30毫米左右，积雪深度10到15厘米，山区18厘米左右。灾害种类多，降水相态复杂，此次过程有寒潮、暴雪、道路结冰、大风、雷电等气象灾害，且将经历雨、雨夹雪、雪、冰粒、冻雨等相态转换。

　　来看具体天气预报——

　　今天夜里：晴天间多云。

　　17日(初八)：晴天转多云，偏南风转偏东风3级左右，气温2℃～17℃。

　　18日(初九)：多云到阴天，局部地区有小雨或零星小雨，西北风逐渐增大至3级～4级，气温5℃～19℃。

　　19日(初十)：阴天转小雨或雨夹雪，夜里转小雪，部分地区有冰粒或冻雨，偏北风4级左右，气温6℃～11℃。

　　20日(十一)：阴天有中到大雪，部分地区有暴雪，东北风3级～4级，气温-3℃～1℃。

　　21日(十二)：阴天有小到中雪，气温-4℃～-2℃。

　　22日(十三)：阴天转小雪，气温-5℃～-2℃。

　　23日(十四)：阴天有小雪，气温-5℃～-2℃。

　　24日(十五)：阴天到多云，部分地区有小雪或零星小雪，气温-6℃～0℃。

　　影响与建议——

　　1.此次雨雪天气过程正值春运返程出行高峰，雨雪造成的冰冻及低能见度天气将对公路、铁路、航空等造成较大影响，建议提前做好各项应急准备工作，加强交通安全、城市运行等管理工作。加强对结冰水面巡查和管控，做好安全警示提醒。

　　2.雨雪冰冻和大风将对景区及春节各项活动的安全造成较大影响，建议提前做好安全管理。同时建议公众密切关注天气变化，提前做好出游和返程安排。

　　3.剧烈降温将导致城乡居民煤、电、油、气等能源需求量增大，建议提前做好调度和储备。

　　4.持续雨雪冰冻和大风易造成发输电设施线路覆冰、电线舞动，影响电力输送、高铁正常运转，建议加强电力、通讯等线路和设施的巡查、维护和加固。

　　5.积雪较深，设施农业、简易搭建物、建筑工地、仓储等存在积雪压垮风险，建议做好加固、巡检工作，及时清扫积雪。

　　6.剧烈降温和低温将导致心脑血管和呼吸道疾病多发，室内取暖谨防一氧化碳中毒及用电安全。老人、小孩及体质较弱人群应尽量减少出门，外出时关注气温变化，做好防寒保暖措施。由于预报时效较长，预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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