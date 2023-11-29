今年春节，洛阳生活服务业日均消费额同比增长超62%

2月15日，美团发布的2024春节“吃喝玩乐”消费数据显示，洛阳生活服务业日均消费额同比增长超62%，迎来“开门红”。 2月15日，美团发布的2024春节“吃喝玩乐”消费数据显示，洛阳生活服务业日均消费额同比增长超62%，迎来“开门红”。 这几天，洛阳各大商业街区人流如织，热闹非凡。数据显示，2024春节，洛阳的丹尼斯/老城八角金街、新都汇/王府井、宝龙城市广场入选河南省热门商圈前十，消费额占热门商圈前十消费额近半。 春节期间，洛阳餐饮业烟火升腾、人气爆棚，美团数据显示，洛阳多人堂食套餐订单量同比去年增长超66%，异地消费者的堂食订单量同比去年增长230%，餐饮“春节档”强势回归。 旅游消费迎来快速回暖。美团数据显示，春节假期期间，河南省住宿、景区等文旅消费规模同比增长超过80%。外地客源主要来自北京、上海、苏州、杭州、深圳等地。 夜经济同样为春节消费增添更多活力。洛阳牡丹阁千灯节迎春灯会2月9日开幕，上千盏牡丹彩灯璀璨夺目。其中，最大立式花灯洛阳“牡丹灯皇”获吉尼斯世界纪录认证，这盏巨型牡丹彩灯直径45.03米，宽19.7米，高24.84米，重45吨，由200多位工人历时7天制作完成，仅内部光源就达到五万余个。据介绍，春节前五天，景区接待游客已超4万人次。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图）