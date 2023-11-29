趣味骑行赛 欢乐过大年

15日下午，洛阳体育中心广场热闹非凡，150余名骑行爱好者欢聚一堂，以趣味骑行的方式欢度春节。
15日下午，洛阳体育中心广场热闹非凡，150余名骑行爱好者欢聚一堂，以趣味骑行的方式欢度春节。
15日下午，洛阳体育中心广场热闹非凡，150余名骑行爱好者欢聚一堂，以趣味骑行的方式欢度春节。
此次趣味骑行活动是2024年洛阳市全民健身大拜年活动的一项内容，由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市自行车运动协会等单位承办，设自行车障碍赛、自行车慢骑赛、“龙”字骑行巡游等。选手中，从60多岁的中老年人到20岁出头的年轻小伙，一个个踌躇满志，各显身手，现场不时传来阵阵欢快的笑声。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）
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