洛阳市2024年新春排球赛开赛

15日，洛阳市2024年新春排球赛在涧西区威利运动工厂鸣哨开赛。
15日，洛阳市2024年新春排球赛在涧西区威利运动工厂鸣哨开赛。
15日，洛阳市2024年新春排球赛在涧西区威利运动工厂鸣哨开赛。
本次比赛是2024年洛阳市全民健身大拜年活动赛事之一，由洛阳市体育总会主办，洛阳市排球协会承办。比赛分为排球和气排球两大项目，共有全市11支代表队160名排球爱好者报名参赛，选手年龄涵盖老中青三代。
当天下午进行的一场焦点之战上，“四川小灶”队与“有福同享”队展开强强对话。双方从网前拦截、后排进攻到势大力沉的扣杀，飞身救险，一个个精彩的瞬间赢得观众阵阵喝彩。凭借最后关头两个高质量跳发球，“四川小灶”队以24：22赢下决胜局，以总比分2:1险胜“有福同享”队，晋级下一轮。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 任忠利）
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