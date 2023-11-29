小孩走失、包包遗失，春节游玩还需加强看护！

春节期间，洛阳各大公园举办了多彩的活动，吸引广大市民和游客前去。您在游玩时注意看管好孩子和随身财物，以免发生意外情况，影响游玩的心情。

春节期间，洛阳各大公园举办了多彩的活动，吸引广大市民和游客前去。您在游玩时注意看管好孩子和随身财物，以免发生意外情况，影响游玩的心情。

13日，洛阳市西工公安分局民警在王城公园执勤，接到一起孩子走失的求助。游客高女士说，她带着两个孩子来公园游玩，其中11岁的大儿子不慎走失，因园内人员太多，她找了一番没找到儿子，只好求助于民警。

看到高女士焦急的模样，执勤民警一边安抚高女士的情绪，一边寻找孩子的下落。很快，民警帮助高女士与走失的儿子团聚，高女士对民警的帮助表示感谢。

就在同一天，游客刘女士向执勤民警求助，称其随身携带的挎包在王城公园里遗失，求助民警帮忙寻找。民警详细询问了刘女士的游玩路线，然后展开寻找工作。最终，他们联动公园工作人员帮刘女士找回了挎包。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图）