春节假期进入后半程，洛阳铁路返程客流强劲增长

15日，记者从洛阳铁路部门获悉，春节假期进入后半程，铁路返程客流强劲增长。
15日，记者从洛阳铁路部门获悉，春节假期进入后半程，铁路返程客流强劲增长。
15日，记者从洛阳铁路部门获悉，春节假期进入后半程，铁路返程客流强劲增长。
其中，洛阳龙门站2月15日预计发送旅客2.82万人，洛阳站2月15日预计发送旅客2.68万人。
洛阳龙门站2月14日发送旅客3.12万人，截至2月14日春运累计发送旅客46.64万人，同比增长57.91%。洛阳站2月14日发送旅客2.92万人，截至2月14日春运累计发送旅客32.93万人，同比增长118.56%。
洛阳铁路部门在车站自助售取票机、进出站口、站台等重点处所增加人员力量，做好购票引导、候乘指引、咨询答疑等现场服务，为旅客出行提供便利。
铁路部门提醒，春运期间，铁路客流较大，请旅客朋友及时关注出行服务信息，预留充足时间进站乘车，按规定携带随身物品，旅途中加强健康防护，做到文明出行，共同营造良好旅行环境。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 安倩倩 文/图）
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