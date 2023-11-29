备战春耕！中国一拖下线“龙年第一机”

15日早上八点，伴随着生产线启动，锣鼓喧天之间，“龙年第一机”在中国一拖大拖公司总装车间正式下线，企业就此开启新年新的高产月。

15日早上八点，伴随着生产线启动，锣鼓喧天之间，“龙年第一机”在中国一拖大拖公司总装车间正式下线，企业就此开启新年新的高产月。

身披红花下线的东方红LN2004，是中国一拖近年产销主力机型，在助力端牢“中国饭碗”上发挥了重要作用，且在去年通过应用废气再循环(EGR)技术实现升级，具有动力充沛、作业效率高等优势，是农田作业的“全能选手”和农机“国四”升级的新一代“绿色先锋”。

作为中国一拖聚焦农机绿色高质量发展的最新创新成果，“国四”版LN2004于23年12月正式批量上市，将在即将到来的春耕中大显身手。

中国一拖是中国农机制造龙头企业，肩负着为国谋粮的政治职责和央企担当，大拖公司是中国一拖的龙头单位，总装车间又是大拖公司的生产龙头——“因此在龙年开年生产第一天，我们特地举办龙腾盛世开新局‘农业第一位农机第一企龙年第一机’下线庆祝仪式，就是为了鼓足干劲，争创龙年‘开门红’。”中国一拖相关负责人表示。

随着当日首台拖拉机下线，企业迅速火力全开，进入生产模式，拖拉机奔跑调试隆隆声、叉车穿梭转运嘀嘀声、设备飞速运转轰鸣声交织在一起，共同奏响保春耕的交响乐。

作为国家拖拉机产业链“链主”企业，根据规划，后续中国一拖还将紧盯目标、抢抓进度，通过推动大拖公司、中小拖公司、柴油机公司密切协作，提前筹划，组织开展一系列国四产品品质、服务质量提升活动，进一步为春耕备耕提供强有力支撑和保障。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘嘉伟 文/图）