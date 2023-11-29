游客手机遗落景区 洛阳城管完璧归赵

2月15日早上，洛阳市洛龙区城管局执法大队龙门石窟中队胡宝壮在景区洗手间台面上发现一部手机，询问周边游客无人认领，便将手机暂时存放至龙门石窟中队游客服务点等待游客认领。

2月15日早上，洛阳市洛龙区城管局执法大队龙门石窟中队胡宝壮在景区洗手间台面上发现一部手机，询问周边游客无人认领，便将手机暂时存放至龙门石窟中队游客服务点等待游客认领。

不久，游客发现手机丢失了，通过电话联系，方得知手机正被“安放”在游客服务点。该游客顺利取回了手机，并对城管队员胡宝壮的热心帮助表示感谢。

据悉，洛阳城管部门持续擦亮“有困难，找城管”的服务品牌，今年春节期间，多次为本地市民和外地游客提供贴心、优质的服务获频频点赞。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图）