“洛阳造”电池材料持续抢占高端市场

熔炉火红、线盘旋转，4台铸扎机马力全开，百余名工人有序忙碌……15日，农历正月初六，走进位于洛阳市偃师区的新星轻合金材料(洛阳)有限公司车间，一派红红火火的忙碌生产景象。

熔炉火红、线盘旋转，4台铸扎机马力全开，百余名工人有序忙碌……15日，农历正月初六，走进位于洛阳市偃师区的新星轻合金材料(洛阳)有限公司车间，一派红红火火的忙碌生产景象。 熔炉火红、线盘旋转，4台铸扎机马力全开，百余名工人有序忙碌……15日，农历正月初六，走进位于洛阳市偃师区的新星轻合金材料(洛阳)有限公司车间，一派红红火火的忙碌生产景象。 “春节期间，我们组织100多名员工抢抓生产，争分夺秒大干快上，确保节后如期交付，助力赢得一季度开门红。”企业相关负责人说。 作为国内铝晶粒细化剂生产龙头企业，新星轻合金材料产品涵盖铝晶粒细化剂、铝基中间合金、颗粒精炼剂、有色金属轻合金材料等。 近年，随着新能源电池行业的快速发展，市场对电池铝箔的需求量增加，企业积极向下游延伸，建设了锂电池用铝合金箔材生产项目。 总投资10亿元的新星轻合金锂电池用铝合金箔材生产项目，计划建设18条铝合金箔材铸轧线，总产能20万吨/年，分两期建设。 “于2022年11月开工建设的项目一期，采用企业新研发的铝晶粒细化剂技术，新建10条年产10万吨铝合金箔材铸轧生产线及现代化洁净车间等。”企业相关负责人说。 目前，项目一期铸轧车间基建部分已完工，4条铸轧生产线已投入试生产，月均产能为4000吨；其余6条铸轧和2条冷轧生产线建设及调试工作正在进行，预计在2024年6月可正式投产。 该项目全部建成投产后，将有力助推“洛阳造”电池材料持续占领高端市场，打造洛阳风口产业又一增长点。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张峰 文/图）