重大进展！前坪水库灌区汝阳供水工程3号隧洞贯通

15日，记者从前坪水库灌区工程指挥部获悉，前坪灌区汝阳供水工程3号隧洞于近日实现全线贯通，标志着项目建设迈过又一重大节点。

15日，记者从前坪水库灌区工程指挥部获悉，前坪灌区汝阳供水工程3号隧洞于近日实现全线贯通，标志着项目建设迈过又一重大节点。

前坪水库灌区工程是国家和河南省“十四五”规划实施的重点项目，主要是解决汝阳、汝州、郏县和宝丰城乡居民生活和工农业生产用水问题。

据悉，首批开工的北干管汝阳供水工程，总投资11.2亿元，新建输水管道和隧洞22.7千米，计划工期三年，预计2025年建成投用，届时可实现年供水4580万立方米。

“此次贯通的3号隧洞为圆形断面，设计成洞直径2.2m，隧洞穿越地层以安山岩、石英砂岩为主，客观上增加了施工难度。”施工方相关负责人介绍，为此，他们创新作业方式，持续完善施工工艺，不断提升顶管设备破岩效率，助力项目按照预定节点顺利推进。

“为确保工程早日建成通水，建设者们日夜奋战、加紧施工。”上述相关负责人介绍，本次3号隧洞的贯通，在加快项目建设步伐的同时，也填补了河南省在超长距离硬岩顶管技术上的空白，助推河南水利事业高质量发展。（洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 程远东）