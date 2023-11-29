今日，洛邑古城、应天门发布限流公告。 今日，洛邑古城、应天门发布限流公告。 洛邑古城 应天门2月13日临时限流公告 亲爱的游客朋友们： 隋唐洛阳城应天门遗址博物馆今日入园人数已达到最大承载量。为保障景区游览秩序与游客参观安全，营造舒适和谐的出游环境，根据“限量、分时、错峰”的规定，应天门现启动限流措施，暂停线上购票。今日已预约游客请根据现场引导有序入园，未预约游客可先至明堂天堂、九洲池景点参观游玩。由此给您带来的不便我们深表歉意，敬请谅解！隋唐洛阳城景区感谢每一位朋友的关注与支持，您可及时关注景区消息发布，了解最新动态。祝您新春快乐，龙年大吉，旅途愉快！ 服务电话：0379-65063201(应天门、九洲池)0379-61109905(明堂天堂) 洛阳隋唐城运营管理有限公司 2024年2月13日⑥