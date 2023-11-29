最晚21时闭馆！洛阳多家博物馆再次延长开放时间

记者获悉，为满足春节假期期间的参观需求，洛阳部分热门博物馆再次延长开放时间。

记者获悉，为满足春节假期期间的参观需求，洛阳部分热门博物馆再次延长开放时间。 洛阳博物馆内新春展览 记者获悉，为满足春节假期期间的参观需求，洛阳部分热门博物馆再次延长开放时间。 具体时间如下：从2月13日(今日初四)至2月15日(初六)洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳民俗博物馆延迟到21:00闭馆；洛阳古墓博物馆延迟到20:00闭馆、二里头夏都遗址博物馆延迟到19:00闭馆，同时相应增加预约门票。 从2月16日(初七)至2月17日(初八)，以上博物馆均推迟到19:00闭馆，并相应增加预约门票。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）