游客出门忘记吃药 洛阳城管出手相助

2月13日(大年初四)中午，在龙门石窟景区，洛阳市洛龙区城管局执法队员在周边巡查时遇到两名老年游客求助。

2月13日(大年初四)中午，在龙门石窟景区，洛阳市洛龙区城管局执法队员在周边巡查时遇到两名老年游客求助。

经了解，老人早上出门匆忙，忘记吃降压药，也没有随身携带药品，到景区门口后感觉心慌。看到“有困难、找城管”便民服务点后，立刻由家人搀扶向城管队员求助。

城管队员郭明涛、李依晓了解情况后，立刻驾驶执法车辆护送老人至附近药店购买降压药物，待老人情况稳定后才返回便民服务点。老人及家人对城管队员的帮助表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图)