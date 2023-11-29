过年家里的美食囤货咋储存？请收好这份指南

随着龙年春节假期过半，洛阳的家家户户也囤满了生鲜、熟食等各类美食。近期气温偏高，这些食材应该咋样储存，遇到哪些情况最好不要继续食用？13日，记者采访了洛阳市市场监管局的专业人员，为您进行详细介绍。

随着龙年春节假期过半，洛阳的家家户户也囤满了生鲜、熟食等各类美食。近期气温偏高，这些食材应该咋样储存，遇到哪些情况最好不要继续食用？13日，记者采访了洛阳市市场监管局的专业人员，为您进行详细介绍。

【熟食类】

●馒头、花卷等

馒头、花卷等面食是过年不可缺少的主食，一次蒸一锅固然方便，但是保存不当就会发干甚至变质。正确的储存方法是，将蒸好的馒头彻底晾凉，然后放入保鲜袋或保鲜箱里，封口，放入冰箱冷冻室。需要注意的是，馒头刚蒸好时不要装袋，否则冷却后会出现很多水蒸气，再次冷冻加热就会影响口感。其次，不要放入冷藏室，否则馒头水分容易流失，进而变干变硬。

●蔬菜

洛阳人喜欢吃凉拌芹菜、莲菜和银条，不少人习惯将菜烫熟后储存，吃的时候浇上调料即可。但是提醒您注意，首先，烫熟后的蔬菜要将水分彻底沥干后再放入冰箱冷藏室，存储时间不要超过2天；其次，最好分包成小袋保存，随用随取。

●肉类半成品

炸带鱼、炸丸子、过油肉、煮好的牛肉、猪肉……这些肉类半成品做好了咋保存？您可以将其彻底放凉后，放入保鲜盒中，然后放进冷冻室保存，有条件的家庭，也可以选择地下室或者露天阳台存放。切忌直接放入冷冻室，以免冻干，烹饪前放入冷藏室缓慢解冻即可。

超市购买的真空包装食品，按照使用说明的存放条件冷冻或者冷藏。

【生鲜食材类】

●肉类

无论是猪牛羊肉，还是海鲜类，一定要分袋包装后放到冷冻室里储藏，随吃随取。不要放到冷藏室里，因为解冻后再冷冻，反复升温降温，有可能使肉类变质，烹饪前放入冷藏室缓慢解冻即可。

●蔬菜

蔬菜的保鲜时间很短，一般不建议保存，尽量现买现吃。如果需要保存一定不要清洗，因为这样容易损伤蔬菜表面，附着的水分也会增加微生物生长的概率加速蔬菜腐烂。正确的方法是，将新鲜蔬菜用保鲜膜覆盖，不要缠得太紧，在上面扎几个小口，然后放入冰箱的保鲜格保存。

有网友笑言，每逢春节，冰箱就成了最大的“仓库”，不少人喜欢将各类食材一股脑全塞在里面。如果您也有类似习惯，洛阳市市场监管局的工作人员还想提醒您这些关于“吃”的事儿——

●您用来储存食品的冰箱不是“保鲜箱”，它只能延缓暴露在空气中食物内微生物的繁殖速度，并不能杀死其中的有害微生物，人一旦食用就有可能导致疾病，不能用来长期保存食物。所以您从冰箱里取出剩饭剩菜后，最好放在微波炉或蒸锅里加热一会儿，用高温消灭掉这些有害微生物。

●一般情况下，冰箱冷藏环境温度的范围应为0℃—4℃；冷冻温度的范围应低于-18℃。存放在冰箱里的生熟肉，正确方法是熟食放在上层，生肉放在下层，因为冷空气是从上到下流动的，如果将生肉放在上层，有害微生物仍然有可能通过空气沾染到熟食表面。同时建议您，最好用保鲜膜将生肉和熟食表面分别包裹一下，起到隔离的作用。

●春节做的菜多了，食品安全可不要马虎。日常生活中，如果瓜果蔬菜或其他食品的表面黑了、坏了一块儿，有的市民喜欢切掉后继续食用。需要特别提醒的是，这种做法不可取。因为我们肉眼可见的部分是霉菌形成的菌斑，里面的毒素是看不见的，食物一旦遭受到霉菌的污染，那么毒素就会很快扩散到整个食物中去。而这种毒素是耐高温的，一般加热无法消灭它们，所以即使切掉了发霉的部分，也无法保证剩余部分是完全无毒的。所以为了身体健康考虑，发霉的食材要及时丢弃。最后建议您的是，春节期间，洛阳各大超市都是正常营业的，建议您随吃随买，尽量不要囤过多的物品。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)