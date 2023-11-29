龙门石窟、隋唐大运河文化博物馆发布重要提醒。

龙门石窟、隋唐大运河文化博物馆发布重要提醒。

龙门石窟预约提醒

尊敬的游客，大家好：

2月12日(初三)龙门石窟景区门票预约已满。已预约的游客请按照预约时段入园参观。

尚未预约门票的游客可选择2月14日(初五)之后日期，错峰出行。

请在龙门石窟景区官方微信、支付宝小程序、携程官方平台预约景区门票。购票成功后，无需换票，出示购票二维码即可扫码入园。

感谢您的理解与配合，祝广大市民游客游玩愉快！

详情请咨询：0379-65980972

龙门石窟景区

2024年2月11日