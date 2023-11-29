预约已满！老君山、龙门石窟、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆发布最新提醒

今日，老君山景区、龙门石窟景区、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆发布最新公告。
今日，老君山景区、龙门石窟景区、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆发布最新公告。
今日，老君山景区、龙门石窟景区、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆发布最新公告。具体内容如下：
尊敬的游客，大家好：
2月11日(初二)龙门石窟景区门票预约已满，将采取限流管控措施。已预约的游客请按照预约时段有序入园参观。
尚未预约门票的游客可选择2月14日(初五)之后日期，错峰出行。
请在龙门石窟景区官方微信、支付宝小程序、携程、美团官方平台预约景区门票。购票成功后，无需换票，出示购票二维码即可扫码入园。
感谢您的理解与配合，祝广大市民游客游玩愉快！
详情请咨询：0379-65980972
龙门石窟景区
2024年2月11日
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