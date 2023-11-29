洛阳移动5G圆满完成2024年春节音乐焰火晚会保障

2月10日，2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演，本次通过无人机集群表演+焰火的方式呈现，再现万人空巷看烟花的热闹景象。

2月10日，2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演，本次通过无人机集群表演+焰火的方式呈现，再现万人空巷看烟花的热闹景象。

东风夜放花千树，春风十里只为你。

为保障焰火晚会网络畅通无阻，让市民足不出户也能欣赏到这场科技感爆满的璀璨盛宴，中国移动洛阳分公司以5G保障为主，提前半个月就进驻现场。同时，结合往年焰火表演的复盘分析，确定保障区域内站点总数1517个，共计扩容小区332个，增加临时保障微站点位38个，共计150台设备，网络接纳能力提升至151.14万人。表演现场65名工作人员兵分多路配合后台做好数据测试，确保现场客户网络感知良好。

为线上展示烟花绽放的最佳视角、最美效果，中国移动洛阳分公司提前联系有直播需求的媒体单位，提供专属高密集人群直播SIM卡护航。该卡可以再在网络繁忙情况下，触发加速保护机制，保障高清视频、直播不卡顿。

不少市民远距离观赏焰火晚会，还同时打开现场直播视频。 “5G直播同屏观赏，角度正，画面流畅”“现场感还是震撼，这个位置虽然有点远，但线上直播可以同步欣赏。”工作人员王伟在2公里外区域测速显示网速在百兆以上，完全满足市民刷视频的需求。 (邢珂珂 王振伟 化冬梅 左晓琳 张鹏 王曾要)