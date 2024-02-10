流光溢彩添锦绣，火树银花不夜天。10日晚，2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演，以漫天绽放的华彩与绚丽，为市民和游客送上别开生面的新春祝福。

当晚20时，焰火晚会拉开帷幕，绚丽多彩的焰火划破夜空，在古都洛阳的夜空中璀璨绽放。本次焰火晚会由洛阳文化旅游投资集团有限公司主办，洛阳杜康控股有限公司赞助，以“迎新春·龙腾盛世”为主题，分为“龙腾盛世·花开洛阳”“千年古都·风起洛阳”“人间惊鸿·大美洛阳”“启航新程·锦绣洛阳”四个篇章进行展示。

焰火晚会现场，各式烟花在空中缤纷绽放，让洛阳的夜晚更显流光溢彩、绚烂夺目。现场还上演了精彩的无人机表演，2024架无人机在夜空“舞动变幻”，打造一场“科技+文化”、声光电交融的视觉盛宴。

当晚，洛阳市组织道德模范、洛阳好人、最美洛阳人等代表到现场进行观看，大家在浓浓的年味儿中看到了创新之变，感受着时代之美，凝聚起奋进之力。

“今晚的焰火晚会太震撼了，这是我第一次到现场观看焰火晚会，感觉非常激动。”洛阳市道德模范，涧西区重庆路街道二社区党委书记、居委会主任李亚娟说，焰火晚会红红火火、气势磅礴，展现了洛阳新年新风貌，作为一名基层社区干部，她将当好社区发展“领头雁”，当好居民群众“贴心人”，持续为社区居民办好事、办实事，不断提升群众幸福感、获得感。

“焰火晚会非常震撼，我觉得作为一名洛阳人非常自豪，这是独属于洛阳人的一种非常浪漫的情怀，我想把洛阳推荐给全世界。”洛阳“最美教师”、洛阳市实验小学教师李小娜说，作为一名教师，她将把中国传统文化和洛阳厚重的历史文化底蕴结合起来，把现代的洛阳和历史上的洛阳结合起来，增强孩子热爱家乡的情感，厚植爱家爱国情怀。

2月24日晚，2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会将璀璨上演，再次为市民和游客奉上一场精彩的视觉盛宴。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华/文 张光辉 李卫超 张怡熙/摄 通讯员 刘青）