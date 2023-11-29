春节“不打烊”，洛阳城管780人次护航新春焰火晚会

春节我在岗，城管“不打烊”。农历正月初一，洛阳城内游人如织，洛阳城管部门春节保障专班深入一线，先后到王城公园、隋唐植物园、从政坊、定鼎门等重点部位，对节日期间市容环境治理、车辆停放秩序、临时摊点管理等工作进行检查督导。

春节我在岗，城管“不打烊”。农历正月初一，洛阳城内游人如织，洛阳城管部门春节保障专班深入一线，先后到王城公园、隋唐植物园、从政坊、定鼎门等重点部位，对节日期间市容环境治理、车辆停放秩序、临时摊点管理等工作进行检查督导。

2月10日晚，2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会举行，为做好相关保障工作，洛阳城管部门先后出动执法队员780人次、执法车辆210余台次；坚持问题导向，着力破解12个疑难问题、强化攻关7个薄弱环节，并对14处停车设施4000多个停车泊位进行协调安排；在焰火晚会周边设置固定执勤点22处、流动执勤组18个、机动支援组8个，以最快速度、最高标准做好人员分流、停车疏导、执法巡查、应急处突等各项保障工作，为盛会高质量举办保驾护航。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图）