仅剩少量余票！洛阳龙门石窟发布紧急提醒

10日，洛报融媒记者获悉，龙门石窟景区2月11日至2月14日(初二至初五)线上预约仅剩少量余票，尚未预约游客可选择2月14日(初五)之后日期，错峰出行。

10日，洛报融媒记者获悉，龙门石窟景区2月11日至2月14日(初二至初五)线上预约仅剩少量余票，尚未预约游客可选择2月14日(初五)之后日期，错峰出行。 10日，洛报融媒记者获悉，龙门石窟景区2月11日至2月14日(初二至初五)线上预约仅剩少量余票，尚未预约游客可选择2月14日(初五)之后日期，错峰出行。 已预约的游客请按照预约时段入园参观。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 姜艺莎 文/图）