洛阳120急救指挥中心公布新春焰火晚会4处医疗保障点

10日晚，洛阳新春焰火晚会将精彩绽放。洛阳市120急救指挥中心部署安排4家医疗机构急救站定点执勤，如市民在焰火晚会期间出现身体不适，可就近求助送医。

10日晚，洛阳新春焰火晚会将精彩绽放。洛阳市120急救指挥中心部署安排4家医疗机构急救站定点执勤，如市民在焰火晚会期间出现身体不适，可就近求助送医。

记者获悉，经市120急救指挥中心考察及风险评估，4处医疗保障点分别设在洛阳东方博物馆之都研学营地停车场、聂泰路与古城路交叉口从政坊入口处、古城路定鼎门南广场西、聂泰路与隋唐城路交叉口东。

4处医疗保障点分别由北京中医药大学东直门医院洛阳医院西工院区(洛阳市中医院)、西安交通大学第二附属医院洛阳医院(洛阳市中心医院)、河科大一附院开元院区、河科大二附院安排急救人员现场执勤。与此同时，河科大二附院洛龙院区和洛阳伊洛医院为备勤单位，由市120急救指挥中心统一指挥，动态补充急救人员及车辆。

如市民在欣赏焰火晚会期间出现身体不适，120急救指挥中心将联动相关医院为患者开辟绿色通道，城市区其他医院作为后备力量，配合做好救护调度。

每年的焰火晚会作为盛大的庆祝活动，吸引大量观众来欣赏绚烂焰火。洛阳市120急救指挥中心提醒广大市民——

●在焰火晚会期间，如感到身体不适或有任何健康问题，请向附近的医疗保障单位寻求帮助或拨打120。

●请勿自行处理伤口或疾病，以免造成进一步伤害。

●如遇紧急情况，请保持冷静，按照医疗保障单位的指示行动。

（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 蔺慧娟 文/图）