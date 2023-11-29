洛阳警方启动一级勤务 守护市民平安祥和过节

9日，洛阳警方启动一级勤务，坚持“显性用警”“精准布警”“点、线、面”结合，全面加强社会面巡逻防控，努力创造平安、祥和的节日环境。

9日，洛阳警方启动一级勤务，坚持“显性用警”“精准布警”“点、线、面”结合，全面加强社会面巡逻防控，努力创造平安、祥和的节日环境。 9日，洛阳警方启动一级勤务，坚持“显性用警”“精准布警”“点、线、面”结合，全面加强社会面巡逻防控，努力创造平安、祥和的节日环境。 根据部署，洛阳警方将按照“一景区一方案”，全面摸排底数、排查整治隐患，加强旅游景区安全管理，强化大客流监测和治安管控，确保治安秩序有序良好，提升市民游客旅游体验。同时，开展重点场所清查，对易滋生违法犯罪的娱乐服务场所和重点区域，进行“突击式”“地毯式”“拉网式”清查，严厉打击黄赌等违法犯罪行为。 其间，洛阳警方还将持续加强“九小场所”消防检查，开展不间断、拉网式消防安全检查，压实“九小场所”消防监管主体责任，督促整改火灾隐患，筑牢安全防线；交警部门将加强道路交通安全管控，对易拥堵路段、早晚高峰时段进行交通疏导，保畅通、防事故；巡特警系统将严格落实公安武警联勤武装巡逻防控机制和“1、3、5分钟”快速响应机制，加强城市广场、繁华街区等重点部位和人员密集场所的治安巡逻，最大限度将警力摆上街面，提高见警率、管事率，增强震慑力、控制力，及时为群众提供帮助，确保全市社会大局安全稳定。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南 文/图)