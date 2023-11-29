洛阳人注意！大年初一天街这个时段将清场

9日，记者了解到，因2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会，部分道路临时封闭、禁止通行，隋唐洛阳城“天街奇幻夜·神都洛阳年”新春盛会将于2月10日(大年初一)16：00清场完毕。

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9日，记者了解到，因2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会，部分道路临时封闭、禁止通行，隋唐洛阳城“天街奇幻夜·神都洛阳年”新春盛会将于2月10日(大年初一)16：00清场完毕。

焰火晚会结束后(2月10日晚21：00)，天街将恢复正常通行秩序，当天16：00清场的游客，仍可在21：00后入园(仅限2月10日当天游客，可凭当日核检记录二次入园)，请广大市民合理规划游玩时间。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 刘青）(通讯员供图)