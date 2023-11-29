阵风7到8级！洛阳市气象台发布大风蓝色预警

洛阳市气象台2月9日14时02分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右偏西风，阵风7到8级，请注意防范。

洛阳市气象台2月9日14时02分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右偏西风，阵风7到8级，请注意防范。 洛阳市气象台2月9日14时02分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右偏西风，阵风7到8级，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责做好防大风工作。 2.停止高空、水上户外作业和游乐活动。 3.关好门窗,加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资。 4.行人应尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留。 5.有关部门和单位应注意做好森林等防火工作；街道、社区、村庄和家庭应加强防火意识，适时采取有效措施，消除火灾隐患。⑥