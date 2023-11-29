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打工人，你好吗?
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.02.09 09:29

　　前情提要

　　有的企业大幅裁员，有的企业宣布涨薪；有人置员工于不顾，有人视员工如亲人……谁能走得更远，市场会给出答案。

视频截图

　　有钱没钱，回家过年。

　　近日，京东集团宣布，自2024年2月1日起，超2万名京东一线客服员工全年平均薪酬上涨超30%。消息一出，立刻引发全网关注。

　　破防了，家人们，春节前宣布涨薪，羡慕嫉妒恨啊。

　　据悉，自2024年1月1日起，京东零售所有线上业务员工，原月度绩效工资、浮动年终奖均增加到固定薪酬中，享受4倍月薪固定年终奖，调整后年度固定薪酬涨幅接近100%。

　　至于真实情况如何，还要看京东内部后续能否落实。作为国内首屈一指的电商巨头，京东“放空炮”的可能性不大。

　　在员工薪酬待遇方面，京东最近的宣传力度很大。上个月，“京东物流001号员工退休”话题冲上热搜，一名普通的京东快递员入职10多年后光荣退休，有房有车有存款，着实令人羡慕。报道称，京东物流是行业内极少数与一线员工签订正式劳动合同，并缴纳“五险一金”的物流企业。

　　在当前的就业形势下，与动辄大幅裁员、降薪的公司相比，能够维持员工薪资待遇水平已属不易，能够逆势实现涨薪的，绝对是无数打工人向往的“良心企业”。

　　企业经营状况不佳时，大多数管理者都会优先选择降低人力成本，从短期内改变财务收支的角度看，这的确是简单、高效的手段。既然局面不好打开，就先把打工人开了，理由有时也很直接——“谁让你们不挣钱”。

　　论及经营问题，各个企业的实际情况不同，导致下滑趋势的因素是多方面的。可以肯定的是，在绝大多数情况下，这和基层员工没有太大关系，政策变化、市场环境、管理决策是关键。

　　然而，压力最终还是会传导到人力成本上。在残酷的商业逻辑和利润导向面前，容不下半点儿人间温情。

　　有没有例外？当然有。比如享有“民营企业之光”美誉的胖东来，始终坚持公司与员工共同富裕的原则，“将80%的公司利润分给员工”“平均月薪6000元”“每年休假140天”等消息屡屡刷爆网络。

　　温暖的企业文化、优厚的待遇保证了胖东来员工良好的精神面貌和工作态度，也是胖东来“零售业神话”地位的重要支撑。

　　电影《年会不能停》说“年会不能停，人心不能散”，荧屏上的美好想象，在现实中也有诸多映射。企业发展是依靠每个普通员工打拼出来的，人的潜力不可估量，重视员工生存发展状况的企业，自然会得到大家团结拼搏的回报，这也是久经市场考验的企业生存法则之一。

　　类似“压力就是动力”的管理话术之所以很难有预期效果，就在于混淆了传导压力与激发动力的本质区别——工作还是要有盼头儿。

　　当然了，好公司、好老板总是万里挑一的，在法律层面保障劳动者的合法权益，形成良好的劳资环境也十分重要。

　　希望新年会更好！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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