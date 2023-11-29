今天是除夕，都到家了吗？近日，湖北省高速拥堵情况引发全网关注，相关话题屡次登上热搜。

前情提要

从“被骂上热搜”到暖心视频刷爆网络，暴雪冻雨难掩人间真情，普通人用实际行动再次证明“任何困难都难不倒英雄的中国人民”。

今天是除夕，都到家了吗？

近日，湖北省高速拥堵情况引发全网关注，相关话题屡次登上热搜。

本轮低温雨雪冰冻天气为湖北省今冬最强大范围气象灾害，湖北省气象局已于1月31日启动重大气象灾害三级应急响应，各部门展开应急抢险工作，但在随后一周内，受强降雪和冻雨等极端天气持续影响，湖北全省交通情况始终非常严峻。

高速拥堵、列车停运、航班延误，大量旅客滞留……在遭遇自2008年以来最复杂春运天气后，“九省通衢”直面交通瘫痪风险。

在这个万分紧张的时刻，一些不和谐的声音随之出现。其中，有滞留旅客把情绪直接宣泄在站点工作人员身上，有网友频频指责湖北应急抢险工作“不给力”，甚至有人公然造谣称“湖北高速没有铲冰除雪”。

顶着暴雪冻雨，踩着湿滑泥泞，抢险一刻不停，对奋战在一线的干部群众而言，被戳脊梁骨是比天气更让人寒心的事。

视频截图

湖北人对此的第一回应则是——送饭。

在高速沿线，当地村民自发组织起爱心队伍，千方百计地给滞留旅客送去免费的热水热饭、衣物药品。有时全村出动，上至老翁下至孩童，接力帮助滞留旅客。

在随后展开的抢险总动员中，以全网点赞的湖北交警“摔倒哥”为代表的基层工作人员和广大热心市民齐上阵，帮助被困车辆和人员脱险，荆州等地更是组织了数万名党员群众开展除冰行动……在“被骂上热搜”后，湖北人用淳朴、善良、勇敢为自己正名。

这不只是一省一地的自证，类似的守望相助也在河南、湖南等地上演。在这个灾害与节庆交织的时间点上，中国人再次以实际行动，诠释了我们整个民族的温良与坚韧。

回望过去的一年，在河北洪涝、甘肃地震的救援中，在夏天淄博、冬季哈尔滨的火爆里，翻看各种视频，中国人的笑与泪最是动人。

不可否认，在移动互联时代，不实信息和负面情绪随时会被夸张放大，进而影响公众的价值判断。

但互联网也让每一个普通中国人走到台前，具象又生动地参与到社会变革中，生动又具象地体现了时代前进的真实一面。

无论如何，社会发展“螺旋式上升”“曲折式前进”的总趋势是不会变的。锚定这个基调的依据，始终是最广大的人民群众。

当我们把镜头向下，对准我们的兄弟姐妹、父老乡亲时，会更直观地感受到这片土地上的生机与韧性——“任何困难都难不倒英雄的中国人民”。

庙堂之高，是人民所筑；江湖之远，有人民所系。任何恢宏的时代叙事，归根结底要由普通个体的选择和行动决定。

截至目前，湖北省天气已经转好，各条交通线路正逐步恢复通行。严寒终将消退，春天正在招手。在这里，我们向正在回家路上和已经到家的同胞们拜年——

新的一年，一定中！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）