洛阳各级关工委组织开展迎新春活动

新春佳节来临，连日来，我市各级关工委组织开展了义写春联、走访问慰、趣味运动会等丰富多彩的活动。 新春佳节来临，连日来，我市各级关工委组织开展了义写春联、走访问慰、趣味运动会等丰富多彩的活动。 伊川县关工委组织“中国梦·文化进万家”义写春联下乡活动，共书写春联1600副，为村民送上节日祝福。栾川县、嵩县关工委对基层“五老”人员进行走访慰问，对他们为关心下一代事业的辛勤付出表示感谢。偃师区府店镇关工委联合有关单位，开展“博爱万家送温暖”慰问活动，为52户困难家庭送上慰问物资。 各基层关工委面向青少年群体，谋划开展了一批趣味活动。涧西区郑州路街道龙蓬社区关工委开展“趣享运动展风采 童展活力迎新春”主题趣味运动会，让孩子们在运动中收获快乐，增强规则意识与协作精神。西工区第一实验小学关工委举行“龙行启新岁 翰墨迎新年”书法大赛，引导孩子们用书法作品展示个人风采、传递新春祝福。老城区建安门街道同化街社区关工委开展“龙腾迎新春 巧手做龙灯”手工制作活动，洛龙区学府街道国宝社区关工委开展“科普迎新春 3D打印中国结”主题活动，孟津区吉利街道关工委开展“巧手剪纸迎新春”活动，通过沉浸式体验传统技艺和新兴科技，带领青少年感受传统文化和现代科技的魅力，体会喜庆祥和的节日氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)