洛阳集中开展春节期间“消费帮扶进千村”行动

连日来，我市集中开展以“迎春节 促消费 固成果 助振兴”为主题的“消费帮扶进千村”行动。截至昨日，全市累计采购1.4亿元脱贫地区农产品，有效打通农产品销售渠道，促进农民增收。

连日来，我市集中开展以“迎春节 促消费 固成果 助振兴”为主题的“消费帮扶进千村”行动。截至昨日，全市累计采购1.4亿元脱贫地区农产品，有效打通农产品销售渠道，促进农民增收。 连日来，我市集中开展以“迎春节 促消费 固成果 助振兴”为主题的“消费帮扶进千村”行动。截至昨日，全市累计采购1.4亿元脱贫地区农产品，有效打通农产品销售渠道，促进农民增收。 产销活动丰富多彩。栾川县组织“栾川印象”消费帮扶活动，会集40余家重点帮扶村集体经济合作社的特色农产品进行集中展销。孟津区推出“孟津甄选”农产品展销活动，拓宽销售渠道。西工区开辟绿色通道，在辖区单位和社区设置农产品销售点20余个，累计销售额100余万元。 帮扶单位以买代帮。我市动员1120个定点帮扶单位、940个驻村工作队等帮扶力量，将帮扶县、帮扶村农产品纳入工会福利和个人消费范围。国铁集团采购2520余万元栾川特色农副产品。中国节能累计购买385万元嵩县香菇、辣椒酱等农副产品。河南省豫地科技集团购买帮扶村杂粮、粉条、牛肉等7.5万余斤。 “消费帮扶、以买代帮，就是为群众幸福下单。”市乡村振兴局负责人表示，春节期间是消费旺季，乡村振兴系统将推动社会各界共同发力，让“买买买”的巨大潜力变成脱贫地区加快发展的强劲动力。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 段程亮)