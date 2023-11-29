酒店未明码标价 洛阳市市场监管局：罚！

记者8日从市市场监管局获悉，该局发布两起典型案例，涉及一家酒店和两家汉服店。

记者8日从市市场监管局获悉，该局发布两起典型案例，涉及一家酒店和两家汉服店。

案例一 某酒店未按规定明码标价

2023年4月，西工区市场监管局对某酒店现场检查发现，当事人未在经营场所公示酒店客房价格，其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条的规定，构成未按规定明码标价的违法行为。西工区市场监管局已现场责令当事人改正，并作出罚款人民币1000元的行政处罚。

案例二 两家汉服店未按规定明码标价

2024年1月，老城区市场监管局在检查中发现两家汉服店未在经营场所公示汉服服务价格，其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条的规定，构成未按规定明码标价的违法行为。老城区市场监管局已现场责令当事人改正，并作出行政处罚决定，对两家汉服店分别予以处罚。

春节将至，市市场监管局提醒各经营者及相关单位，严格遵守《中华人民共和国价格法》《明码标价和禁止价格欺诈规定》等相关法律法规，遵循公平、合法、诚实、信用的定价原则，加强价格自律。如果商家存在价格违法行为，一经查实，市场监管部门将从重从快处罚并公开曝光。广大市民如果发现商家有违法违规行为，请保留好相关证据，及时拨打12315服务热线投诉举报。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 吴晓潇）