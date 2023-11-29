最高气温20℃！除夕前后洛阳天气晴好

洛阳市气象台发布2024年春运气象服务专报，根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市无明显强冷空气活动，除夕前后天气晴好，其他时间云系较多；气温整体较前期明显回升；正月初一、初五受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。 明天就是除夕，辞旧迎新之际，“兔龙”即将交接，我们将迎来甲辰龙年。洛阳网祝大家龙年龙行龘龘，心想事成。 洛阳市气象台发布2024年春运气象服务专报，根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市无明显强冷空气活动，除夕前后天气晴好，其他时间云系较多；气温整体较前期明显回升；正月初一、初五受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。 具体天气预报如下： 9日(除夕)：晴天到多云，偏西风3级左右，气温-1℃～13℃。 10日(正月初一)：多云到晴天，西北风4级左右，局地阵风7级左右，气温0℃～13℃。 11日(正月初二)：晴天间多云，气温-1℃～14℃。 12日(正月初三)：晴天到多云，气温0℃～18℃。 13日(正月初四)：多云间晴天，气温3℃～20℃。 14日(正月初五)：多云，西北风4～5级，气温4℃～16℃。 15日(正月初六)：多云转晴天，气温3℃～12℃。 需要注意的是，进入龙年春节，路上行人、车辆明显多了起来，回家过年归心似箭。提醒大家及时了解交通路况、天气预报，合理规划出行路线和出行时间，尽可能避开拥堵路段和雾天、雪天等恶劣天气时段，遇恶劣天气一定要注意降低车速、保持好车距。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）