洛阳市委网信办公布“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动举报方式

为营造喜庆祥和的春节网上氛围，洛阳市委网信办在洛阳市互联网举报和辟谣平台开设“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动举报专区。
为营造喜庆祥和的春节网上氛围，洛阳市委网信办在洛阳市互联网举报和辟谣平台开设“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动举报专区。
为营造喜庆祥和的春节网上氛围，洛阳市委网信办在洛阳市互联网举报和辟谣平台开设“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动举报专区，同时公布举报邮箱，受理“宣扬猎奇行为、违背公序良俗”“散播网络戾气、煽动群体对立”“炮制虚假信息、恶意营销炒作”“色情赌博引流、网络诈骗”“鼓吹炫富拜金、无底线追星”“危害未成年人身心健康”等六个方面问题的举报。
举报受理时间：
即日起至2024年3月1日
举报渠道：
洛阳市互联网举报和辟谣平台https://ly.henanjubao.com/
举报邮箱：
lyjubao@163.com
欢迎广大网民积极参与互联网违法和不良信息举报，共同营造积极向上、文明健康的春节网上氛围。
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