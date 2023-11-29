洛阳市委网信办公布“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动举报方式

为营造喜庆祥和的春节网上氛围，洛阳市委网信办在洛阳市互联网举报和辟谣平台开设“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动举报专区。

为营造喜庆祥和的春节网上氛围，洛阳市委网信办在洛阳市互联网举报和辟谣平台开设“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动举报专区。 为营造喜庆祥和的春节网上氛围，洛阳市委网信办在洛阳市互联网举报和辟谣平台开设“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动举报专区，同时公布举报邮箱，受理“宣扬猎奇行为、违背公序良俗”“散播网络戾气、煽动群体对立”“炮制虚假信息、恶意营销炒作”“色情赌博引流、网络诈骗”“鼓吹炫富拜金、无底线追星”“危害未成年人身心健康”等六个方面问题的举报。 举报受理时间： 即日起至2024年3月1日 举报渠道： 洛阳市互联网举报和辟谣平台https://ly.henanjubao.com/ 举报邮箱： lyjubao@163.com 欢迎广大网民积极参与互联网违法和不良信息举报，共同营造积极向上、文明健康的春节网上氛围。