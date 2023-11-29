8日，市政协党组(扩大)会议召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

8日，市政协党组(扩大)会议召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时的重要讲话精神、中共中央政治局会议精神，传达学习了中央、省、市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议精神，传达学习了市两会精神，研究贯彻落实市委市政府主要领导在参加市政协十四届二次会议期间的讲话精神工作。

孙延文指出，2024年是我市实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，各级政协组织和政协委员要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻新发展理念，准确把握新质生产力丰富内涵、核心要义、实践要求，结合政协优势，认真履职尽责，积极协商议政，有效开展监督，广泛凝聚各方共识和力量，加快形成新质生产力。要认真贯彻落实中央、省、市主题教育总结会议要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，巩固拓展主题教育成果，持续加强党性锤炼、强化理论武装、服务中心大局、加强自身建设，切实将主题教育成果转化为政协履职成效。要全面贯彻落实市两会精神，对照会议相关精神和部署要求，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，找准找实服务保障中心大局的切入点和发力点，完善年度履职安排，压实工作责任，明确节点任务，积极建言献策，以高质量政治协商活动助推洛阳高质量发展。

会议还研究了市政协党组成员、主席会议组成人员工作分工等。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 冯波）