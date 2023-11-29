洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政协党组（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.08 19:15

　　8日，市政协党组(扩大)会议召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时的重要讲话精神、中共中央政治局会议精神，传达学习了中央、省、市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议精神，传达学习了市两会精神，研究贯彻落实市委市政府主要领导在参加市政协十四届二次会议期间的讲话精神工作。

　　孙延文指出，2024年是我市实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，各级政协组织和政协委员要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻新发展理念，准确把握新质生产力丰富内涵、核心要义、实践要求，结合政协优势，认真履职尽责，积极协商议政，有效开展监督，广泛凝聚各方共识和力量，加快形成新质生产力。要认真贯彻落实中央、省、市主题教育总结会议要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，巩固拓展主题教育成果，持续加强党性锤炼、强化理论武装、服务中心大局、加强自身建设，切实将主题教育成果转化为政协履职成效。要全面贯彻落实市两会精神，对照会议相关精神和部署要求，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，找准找实服务保障中心大局的切入点和发力点，完善年度履职安排，压实工作责任，明确节点任务，积极建言献策，以高质量政治协商活动助推洛阳高质量发展。

　　会议还研究了市政协党组成员、主席会议组成人员工作分工等。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 10个方面！2024年洛阳市重点民生实事确定
  • 市委市政府举行2024年春节团拜会
  • 市领导看望慰问老领导老同志
  • 张灯结彩 喜迎佳节【组图】
  • 徐衣显看望慰问一线干部职工并督导检...
  • 春节“氛围组”上线 洛阳城中年味儿浓
  • 洛阳：气温明显回升 过年晴暖相伴
  • 暖心服务迎佳节 洛阳市将推出多项暖心...
  • 市纪委监委常态长效推进作风建设 一刻...
  • 氛围感拉满！在非遗里感受洛阳年味
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    风雪中的隋唐城

    村镇掠影

    山东姑娘汉服逛洛阳

    少儿美术新春展
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605