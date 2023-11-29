洛阳市120急救指挥中心紧急提醒

近期，洛阳市120急救指挥中心先后接到多起一氧化碳中毒求助，部分患者的大意之举险些酿成悲剧。

近期，洛阳市120急救指挥中心先后接到多起一氧化碳中毒求助，部分患者的大意之举险些酿成悲剧。为此，该中心提醒广大市民，春节期间，探亲聚会莫忘安全问题。

近日，洛阳市伊滨区一名69岁独居老人搬来一堆核桃皮烧火，晚上，他将炭盆搬进卧室取暖。次日一早，子女敲门，无人应，进屋后发现老人已经无意识。“如果再晚点发现，老人就可能有生命危险。”洛阳伊洛医院脑五科副主任医师高培红说，因及时送医，在经过系统的高压氧治疗后，老人已康复出院。

过年期间，油炸食品成为许多家庭的餐桌常客，但在厨房制作这种美食时，也应注意通风。

2月7日，洛阳市120急救指挥中心先后接到3起一氧化碳中毒事件，涉及5人。其中一起为市民家中油炸食品时引发3人一氧化碳中毒，先后出现嗜睡、晕倒症状，目前这3人已被送往洛医院进一步治疗。

市120急救指挥中心负责人介绍，一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性的气体，难以被人体察觉。当人们长时间暴露在一氧化碳环境中，会导致一氧化碳中毒，严重时可危及生命。油炸食品时，油锅中产生的油烟和燃气灶具燃烧产生的废气，如果无法及时排出，就会在室内积聚，引发一氧化碳中毒。为确保节日期间家庭安全和健康，市120急救指挥中心提醒广大市民——

●油炸食物时会产生大量油烟，由于油烟中有较多有害物质，比如醛、酮、芳香化合物等，吸入后可能会对中枢神经造成刺激、引起头痛，所以要保持室内通风良好，确保废气排出。此外，油炸食物时，要密切注意燃气灶具的使用情况，防止燃气泄漏。使用燃气灶具时，要确保燃烧充分，避免产生一氧化碳。

●定期检查燃气管道，发现问题及时维修。家中应配备一氧化碳报警器，及时发现异常情况。

●如发现一氧化碳中毒迹象，要立即关闭燃气阀门，打开门窗通风，将中毒人员转移到空气清新处，同时拨打120急救电话求助。

●不要在密闭的室内吃炭火火锅、点煤炭火盆取暖。如果使用炭火围炉煮茶时，要注意开窗通风换气。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 蔺慧娟 胡灿国 文/图）