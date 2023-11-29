在新春佳节即将到来之际，8日上午，市委书记江凌专程看望慰问联系服务的专家学者，感谢他们为洛阳发展作出的突出贡献，代表市委市政府送去新春祝福和诚挚问候。

江凌看望慰问专家学者

用心用情用力做好人才服务保障工作

为现代化洛阳建设提供坚强人才支撑

在新春佳节即将到来之际，8日上午，市委书记江凌专程看望慰问联系服务的专家学者，感谢他们为洛阳发展作出的突出贡献，代表市委市政府送去新春祝福和诚挚问候。

江凌先后到中国空空导弹研究院、河南科技大学，分别看望中国工程院院士樊会涛和中原学者张永振。在专家办公室，江凌和他们促膝交谈，关切询问科研、生活、人才梯队建设等情况，认真听取他们在高层次人才培养、人才服务保障等方面的意见建议。

江凌指出，人才是第一资源，做好人才工作事关现代化洛阳建设全局。要深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，用心用情用力做好服务保障工作，为现代化洛阳建设提供坚强人才支撑。要充分发挥专家学者科研优势，聚焦洛阳特色优势产业，选准研发领域、建强人才团队，组织产学研协同攻关，鼓励引导更多人才向重点产业发展一线流动，走好以创新引领发展之路。要健全激励保障机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，推动科研成果加快转化，让事业激励人才，让人才成就事业。要突出青年人才培养，支持青年人才挑大梁、当主角，为他们创造更多成长平台和发展机会，激励青年人才全身心投入到科技创新上来。各级各部门要做好人才服务保障工作，真诚关心人才、爱护人才、成就人才，聚焦人才普遍关心的住房、教育、医疗等现实问题，多措并举解除后顾之忧，让广大人才在洛阳安居乐业、干事创业，加快形成人才集聚发展态势。

王军等参加。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）