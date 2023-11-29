洛阳首批五星级夜市挂牌 快来看看都在哪儿

2月8日，记者从洛阳市城市管理局获悉，洛阳首批五星级夜市名单出炉。

2月8日，记者从洛阳市城市管理局获悉，洛阳首批五星级夜市名单出炉。 2月8日，记者从洛阳市城市管理局获悉，洛阳首批五星级夜市名单出炉。 ●涧西区广州路夜市 ●西工区小街夜市 ●老城区十字街夜市 ●瀍河区利民南街夜市 ●偃师区乐享茂夜市 据悉，为繁荣洛阳夜间经济，提升夜市街文化内涵，更好地满足人民群众品质化、多元化、便利化消费需求，近日，洛阳市城管局根据《洛阳市文明办洛阳市城市管理局关于支持地摊经济发展的实施意见》相关文件精神，制定了《星级夜市评选工作实施方案》。 根据方案，“星级夜市”主要分为规范管理星、设施配套齐全星、环境卫生星、服务质量星、群众满意星，即“五星”。 ●规范管理星——建立管理制度，做到全时段保洁，卫生干净有序，防止地面污染，经营不扰民等。 ●设施配套齐全星——基础设施齐全，有公共卫生间、排水排污设施。公共交通便利，停车服务完善，有固定的网红打卡点，特色鲜明。 ●环境卫生星——街景美观，统一亮化，场所整洁。 ●服务质量星——经营人员举止端庄得体，待客礼貌热情，服务诚信优质，遇到有困难的顾客，能提供力所能及的帮助等。 ●群众满意星——通过问卷调查等方式，咨询到访顾客对夜市经营场所食品价格、食品质量、服务态度、周围文化气息、卫生舒适程度、公共设施建设等整体情况的满意程度。 人间烟火气，最抚凡人心。该局有关负责人介绍，守护城市烟火气，“星级夜市”将按照“达标一个，挂牌一个”的原则，依照评选标准统一实施。目前，经自评自报、初步审核、考核验收等，评选出首批五星级夜市并挂牌。 今后，该局将不断完善、细化“星级夜市”评选标准要求，对备案的夜市实行动态管理，对于管理松懈、抽查不符合标准、投诉举报多、群众满意度差的夜市将采取通报、降级、摘牌等监管措施。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 李月宝 文/图）