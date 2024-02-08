今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，为了满足外地游客和市民夜间应急用药需求，洛阳在旅游景区附近和繁华地带新增16家24小时药店，并公布具体地址和联系方式。

今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，为了满足外地游客和市民夜间应急用药需求，洛阳在旅游景区附近和繁华地带新增16家24小时药店，并公布具体地址和联系方式。

此前，洛阳市市场监管局根据群众需要，在洛阳各城市区已确定25家24小时营业药店。春节期间，外地游客和市民夜间遇到紧急情况或是突感身体不适急需药物，直接就近选择药店购买即可；如果不方便出门，也可以直接通过美团、饿了么等线上平台下单买药，外卖小哥会及时将药品送到顾客手中。

8日上午，洛报融媒记者对此次新增加的16家24小时药店进行了实地走访。在位于洛阳市老城区金业路上的洛阳世鸿开心人药业有限公司西关店，门口放置的“24小时营业”灯箱十分醒目，该药店距离丽景门景区仅有一条马路之隔。店内工作人员说，他们采取的是“24小时不闭店”形式，夜间正常营业，市民可直接进店选购药品。

在位于西工区人民西路与凯旋路交叉口的洛阳一杆秤大药房有限公司人民西路店，临街的落地玻璃上设置了一个可推拉窗口，旁边有门铃按钮，并标有“晚上购药请按门铃”字样，该店距离周王城天子驾六博物馆步行只需约5分钟。“晚上11点闭店后，我们实行窗口式售药服务，顾客按门铃就有值班人员响应。”该店相关负责人说。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，洛阳各级市场监管部门将持续加强全市药品安全监管，以繁华地区和旅游景区附近的药店为重点，严格落实查验药品购进票据、查药品质量、查店容店貌相关要求，加强用药保障，在为游客市民提供快捷用药服务的同时全力营造安全健康的用药环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 赵利波 孙瑾靖 文/图)