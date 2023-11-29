身份证、行李、手机……洛阳火车站为失物“找主人”

“这部手机价值3000多元，失而复得，感谢洛阳火车站工作人员！”6日上午，贠先生来到洛阳火车站失物招领处，向客运员谢倩杰描述他丢失的手机。经过核对，谢倩杰确认他就是失主。办理领取手续后，他领回了失物，对洛阳火车站工作人员万分感激。

谢倩杰在整理失物

“这部手机价值3000多元，失而复得，感谢洛阳火车站工作人员！”6日上午，贠先生来到洛阳火车站失物招领处，向客运员谢倩杰描述他丢失的手机。经过核对，谢倩杰确认他就是失主。办理领取手续后，他领回了失物，对洛阳火车站工作人员万分感激。

“春运期间，一天时间，我们能收到20多件旅客遗失的物品。”谢倩杰说。2012年，火车票实名制全面落实，覆盖全国所有车次，为失物“找主人”这件事变得容易了。只要获知失主的身份信息或乘坐车次、座位号等，就能通过实名认证里的联系方式找到失主。

洛阳火车站工作人员发现或收到失物后，会通过12306向失主发送短信。失主想取回失物，可以去失物招领处领取，也可以选择快递或“车递”——要么请快递员寄送，要么找一趟顺路的列车捎过去。

相关链接

旅客物品遗失的高发场所

1.售票窗口或售(取)票机：旅客在售票窗口办理购、取票等业务后，容易将身份证、银行卡、学生证、手机等物品遗忘在售票窗口；通过售(取)票机购、取票后，容易将身份证、银行卡遗忘在售(取)票机上。

2.实名制验证口：旅客容易将身份证遗忘在自助验证机上。

3.安检口：旅客在携带物品较多、着急乘车的情况下，在安检口容易遗忘背包、帽子等物品。

4.候车大厅：旅客在检票进站时，因为匆忙，容易遗忘放在身后、旁边座椅上、座椅下的物品。

5.洗手间：旅客在洗手后容易将手机、手表、戒指等物品遗忘在洗手间盥洗台上。

6.列车上：旅客下车时，容易遗忘放在行李架上、座椅下的物品及放在小桌板上的水杯、手机等。